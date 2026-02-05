Centri di riabilitazione | consiglio regionale valuta rivedere costi e risorse per i servizi sanitari

A Macerata, Leonardo Catena, consigliere del Partito Democratico, chiede alla Regione di rivedere i costi e le risorse dedicati ai servizi di riabilitazione. L'esponente politico sottolinea che questi servizi non sono accessori, ma un diritto fondamentale per i pazienti. La richiesta arriva in un momento in cui i centri di riabilitazione stanno affrontando diverse difficoltà, e il consigliere invita la Regione a intervenire per garantire qualità e accesso equo.

**Un’interrogazione al consigliere Catena: “La riabilitazione non è un servizio accessorio, ma un diritto”** A Macerata, nel cuore della Regione Marche, un consigliere del Partito Democratico, Leonardo Catena, ha lanciato un appello urgente verso la Giunta regionale. Con un’interrogazione presentata in Consiglio, Catena chiede di rivedere le tariffe e il bilancio dei centri di riabilitazione, in un’area dove ormai le liste d’attesa sembrano ormai infinite, e dove il diritto alla salute si avvicina a una condizione fragile. La sua richiesta è nata in risposta a un’emergenza reale: le strutture sanitarie del territorio marchigiano, e in particolare quelle dedicate alla riabilitazione, stanno andando incontro a un rischio crescente: la sospensione o la riduzione delle attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il consigliere Catena ha presentato un’interrogazione alla Giunta Regionale per chiedere chiarimenti sulle difficoltà che attraversano i centri di riabilitazione accreditati.

In consiglio regionale si è acceso un acceso scontro tra l’ex sindaca di Ancona Valeria Mancinelli e l’assessore Francesco Baldelli, riguardo alla riduzione delle risorse per il trasporto pubblico locale tra il 2025 e il 2026.

