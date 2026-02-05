Centonze racconta la fobia dell'aereo | Preferisco sei ore di pullman Non vado neanche in vacanza

Fabien Centonze ha spiegato che non prende più l’aereo. Il difensore, che ha un passato al Verona, dice di preferire le sei ore di pullman e di non fare più vacanze in aereo. La sua paura di volare lo ha portato a rinunciare a molte occasioni di viaggio.

Fabien Centonze, difensore con un passato al Verona, ha raccontato la sua convivenza con la paura di volare. Il calciatore è costretto a notevoli sacrifici.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

