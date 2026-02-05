’Cento giorni’ tutta un’altra musica | Festa dedicata a Crans Montana

Martedì 10 marzo si terrà una giornata di commemorazione per i cento giorni dalla maturità. La festa sarà dedicata alle vittime della strage di Crans-Montana. Gli studenti e le comunità si riuniscono per ricordare e onorare chi ha perso la vita. L’evento si svolgerà in modo semplice, senza grandi cerimonie ufficiali, ma con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo.

Quella di martedì 10 marzo sará una festa dei cento giorni dalla maturità dedicata al ricordo delle vittime della strage di Crans-Montana. Studenti provenienti da Marche, Toscana, Emilia Romagna e Umbria si ritroveranno proprio come l’anno scorso alla discoteca Cocoricò di Riccione. Per l’occasione verrà allestito uno spazio commemorativo, di richiamo alla tragedia avvenuta in Svizzera la notte di Capodanno. Il programma della giornata sarà lo stesso dell’anno scorso ma ad anticiparlo, in questo caso, ci saranno numerose iniziative culturali, organizzate in collaborazione con l’associazione di volontariato in ambito sociale "Approdi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Cento giorni’, tutta un’altra musica: "Festa dedicata a Crans Montana" Approfondimenti su Crans Montana Cento giorni alla maturità, la festa in discoteca verrà dedicata alle vittime di Crans-Montana Cento giorni alla maturità, gli studenti di Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria si preparano a festeggiare al Cocoricò di Riccione. Sella Cento, tutta un’altra musica. Segna di più e tutti sono cresciuti Dopo 16 giornate di campionato, la Sella Cento si presenta con un bilancio di 8 vittorie e 8 sconfitte, posizionandosi a metà classifica. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Crans Montana Argomenti discussi: ’Cento giorni’, tutta un’altra musica: Festa dedicata a Crans Montana; Cento giorni alla partenza del Giro d'Italia: le città si illuminano di rosa; Cento giorni alla maturità, la festa in discoteca verrà dedicata alle vittime di Crans-Montana; Cento giorni al Giro d’Italia: la torre di Cervia s'illumina di rosa in attesa della tappa. ’Cento giorni’, tutta un’altra musica: Festa dedicata a Crans MontanaQuella di martedì 10 marzo sará una festa dei cento giorni dalla maturità dedicata al ricordo delle vittime della strage di Crans-Montana. Studenti provenienti da Marche, Toscana, Emilia Romagna e Umb ... ilrestodelcarlino.it Cento giorni alla maturità, 'festa dedicata a vittime Crans-Montana'Studenti di Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria si ritroveranno al Cocoricò di Riccione (Rimini) per la festa dei cento giorni dalla maturità, ma quest'anno l'evento sarà dedicato al ricordo dell ... ansa.it “Non la vogliono smettere con questi fuochi in luoghi chiusi! La tragedia di Crans-Montana non ha insegnato nulla!” facebook Strage a #Crans-Montana, la Procura di #Roma ha delegato la Squadra Mobile per ascoltare, quando le loro condizioni lo permetteranno, i #feriti italiani del #rogo che ha causato #41morti x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.