Cento agenti in partenza per Milano-Cortina Funaro e Giorgio | Firenze è già in sofferenza VIDEO

Firenze rischia di pagare il prezzo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La possibile partenza di circa cento agenti di Polizia dal territorio fiorentino verso il dispositivo di sicurezza dell’evento sportivo accende lo scontro tra Palazzo Vecchio e il governo. La sindaca Sara Funaro e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su milano cortina

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, non nasconde lo stupore davanti alla notizia di 100 agenti della polizia di Stato inviati in Veneto per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

La tensione tra le forze di sicurezza e gli agenti dell’Ice si fa più forte.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su milano cortina

Argomenti discussi: Milano Cortina, da Firenze inviati 100 agenti. L’ira di Funaro: Stiamo scherzando? – ASCOLTA; Cento agenti feriti, la nostra diretta dal Pronto Soccorso nel TG delle 14; Oltre cento agenti feriti, panchine sradicate e vetri infranti: i danni dopo il corteo per Askatasuna | Foto e video; Via da Firenze 100 agenti per le Olimpiadi. Funaro: Siamo su Scherzi a parte?.

Avellino, allarme nelle carceri: in arrivo cento nuovi agentiCento nuovi agenti penitenziari in arrivo nelle carceri irpine. I poliziotti verranno distribuiti tra gli istituti penitenziari di Avellino, Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi. È partito oggi il ... ilmattino.it

MILANO CORTINA | E' stata rinviata al 12 febbraio prossimo la gara di hockey su ghiaccio femminile tra la Finlandia e il Canada, inizialmente in programma oggi, per un'epidemia di norovirus tra le giocatrici scandinave. #ANSA facebook

Milano-Cortina, spunta un'opera di Laika davanti al Coni: "ICE OUT!" x.com