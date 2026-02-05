Celtics Chris Boucher passa agli Utah Jazz

I Boston Celtics hanno scambiato Chris Boucher con gli Utah Jazz. La mossa rientra nel tentativo della squadra di gestire meglio il monte salari, riducendo la Luxury Tax e lasciando spazio per future operazioni di mercato. Boucher, che ha giocato con i Celtics, ora vestirà la maglia degli Jazz, in un mercato NBA sempre più orientato a ottimizzare i costi.

La gestione del monte salari continua a guidare le operazioni sul mercato, con l'obiettivo di contenere la Luxury Tax e mantenere margini di manovra per interventi futuri. In questo contesto, una mossa tra Boston Celtics e Utah Jazz riorganizza asset e costi, evidenziando l'importanza di equilibrare bilancio e competitività sul breve e medio periodo. Il cuore dell'operazione vede Utah Jazz acquisire il big man Chris Boucher dal Boston Celtics in cambio di una seconda scelta futura. Questa operazione consente ai Celtics di alleggerire il monte salari ma li lascia circa 3,6 milioni oltre la soglia della Luxury Tax, generando la necessità di una possibile cessione minore per evitare la tassa e le relative sanzioni legate a superamenti prolungati.

