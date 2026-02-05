Cefalù | uomo arrestato per spaccio dopo essere stato sorpreso con droga in auto

Questa mattina a Cefalù, un uomo di 51 anni è finito in manette dopo che è stato sorpreso con della droga nella sua auto. La polizia lo ha fermato durante un controllo e ha trovato sostanze stupefacenti nascosta nel veicolo. Ora l’uomo si trova in caserma in attesa di essere portato davanti al giudice.

**Cefalù, arrestato per spaccio dopo essere stato sorpreso con droga in auto** Giovedì 5 febbraio 2026, nel piccolo comune di Cefalù, nella parte alta della Sicilia, un uomo di 51 anni è stato arrestato per spaccio di droga. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, fu fermato durante un controllo stradale a Buonfornello, un paese limitrofo alla città di Cefalù. La sua guida, in un momento di nervosismo, ha innescato l’attenzione dei carabinieri, che hanno deciso di effettuare una perquisizione. Le indagini hanno portato alla scoperta di 100 grammi di hashish, 8 grammi di marijuana e 1 grammo di eroina, tutti nascosti sotto una felpa.🔗 Leggi su Ameve.eu

