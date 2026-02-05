Ceccardi | Vannacci pensava solo a sé La Lega non è un taxi

L’eurodeputata Susanna Ceccardi attacca il generale Vannacci, accusandolo di pensare solo a sé stesso. “Se n’è andato sbattendo la porta”, dice, sottolineando lo scontro interno alla Lega. La leader leghista ribadisce che il partito non è un taxi e che le sue scelte si fanno in modo diverso. La polemica tra i rappresentanti leghisti si fa sempre più aperta.

Firenze, 5 febbraio 2026 –  Eurodeputata Susanna Ceccardi, Vannacci se n’è andato sbattendo la porta. Più dispiaciuta o arrabbiata? «Né l’una né l’altra. La politica non è questione emotiva. Quando una persona sceglie di andare per la sua strada, assumendosi responsabilità e conseguenze, se ne prende atto e si va avanti. La Lega non può essere usata come taxi: è una comunità di uomini e donne con regole chiare, valori non negoziabili e una storia precisa. Chi non le condivide fino in fondo, è libero di andare. Nessun rimpianto». Bandecchi: “Io con Vannacci? Non c’entro con l’estrema destra. Lui generale, io semplice soldato” Il suo rapporto con il generale è sempre stato burrascoso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

