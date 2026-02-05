La direttrice dell'intelligence statunitense ha fatto sapere che un reclamo contro Tulsi Gabbard rimane nascosto da mesi. Nessuno conosce i dettagli, né si sa perché sia stato tenuto segreto così a lungo. Le autorità non hanno ancora fornito spiegazioni chiare, e la vicenda resta avvolta nel riserbo.

La direttrice dell'intelligence statunitense: è rimasto segreto per mesi, tra ritardi e inadempienze, e non si sa quasi nulla del contenuto Martedì, con mesi di ritardo rispetto alle tempistiche abituali, alcuni membri del Congresso hanno potuto visionare un reclamo dal contenuto riservato presentato da una persona interna all’intelligence statunitense contro Tulsi Gabbard, direttrice delle 18 agenzie di intelligence del paese. Gabbard è stata nominata da Trump nonostante fosse ritenuta da molti non adatta a un ruolo così delicato: tra le altre cose ha preso posizione a favore del presidente russo Vladimir Putin e dell’ex dittatore siriano Bashar al Assad. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è un reclamo molto strano e molto segreto contro Tulsi Gabbard

Approfondimenti su Tulsi Gabbard

Recentemente, Tulsi Gabbard è stata esclusa dal dossier Venezuela, suscitando alcune questioni sulla sua posizione e sui motivi di questa scelta.

Tulsi Gabbard ha rivelato di essere stata presente durante il blitz dell’FBI a Fulton County, lo scorso week-end.

Ultime notizie su Tulsi Gabbard

Marjorie Taylor Greene (insieme a Tulsi Gabbard e Robert Kennedy Jr.) è dall'inizio una delle poche figure coerenti e pulite entrate nell'amministrazione Trump. E infatti... facebook

Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence nazionale, ha organizzato una chiamata “insolita” tra Trump e agenti dell'FBI dopo la perquisizione al centro elettorale in Georgia (NYT) x.com