C’è un nuovo arrivo in famiglia Katia Pedrotti tutti impazziti a casa Pacelli

Quando arriva un cucciolo in casa, tutto cambia in fretta. Katia Pedrotti lo spiega senza giri di parole: le prime settimane con il nuovo arrivato sono un turbinio di emozioni, risate e qualche caos in più. La sua esperienza sui social è un racconto diretto di come l’arrivo di un piccolo amico a quattro zampe possa rivoluzionare la routine di una famiglia.

La quotidianità, quando entra un cucciolo in casa, cambia ritmo e regole senza chiedere permesso. Lo racconta con sincerità e una buona dose di ironia Katia Pedrotti, che sui social ha scelto di condividere senza filtri cosa significhi davvero affrontare le prime settimane con un nuovo arrivato in famiglia. Niente favole patinate o immagini edulcorate, ma una narrazione concreta, fatta di sveglie anticipate e imprevisti continui, che rispecchia l’esperienza di tantissime famiglie. “Molte di voi mi chiedono informazioni perché vorrebbero prendere un cucciolo, ma sono spaventate. Si, è un bell’impegno, sono tre settimane che mi sveglio alle 5.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

