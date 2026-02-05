Katia Pedrotti ha annunciato l’arrivo di un nuovo cucciolo in famiglia. A casa Pacelli, tutti sono impazziti di gioia e si preparano a cambiare le vecchie abitudini. La routine quotidiana si rivoluziona, tra orari sballati e silenzi improvvisi, ma l’entusiasmo è alle stelle.

Un cucciolo in casa e la routine va in frantumi: orari, silenzi e persino le abitudini più solide cambiano da un giorno all’altro. Lo racconta senza filtri (e con una buona dose di autoironia) Katia Pedrotti, che sui social ha deciso di mostrare il lato vero del nuovo arrivato in famiglia: niente cartoline perfette, ma sveglie impossibili e piccoli “drammi” domestici all’ordine del giorno. Il risultato è un racconto pop e super riconoscibile, che parla a chi sogna un cane ma teme l’impegno: perché sì, l’amore è immediato. ma la gestione è un’altra storia. Katia Pedrotti e la vita con un cucciolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “C’è un nuovo arrivo in famiglia”. Katia Pedrotti, tutti impazziti a casa Pacelli: è lei a dare la notizia

Approfondimenti su Katia Pedrotti

Quando arriva un cucciolo in casa, tutto cambia in fretta.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Katia Pedrotti

