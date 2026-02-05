C’è troppo odio in giro Da Pippo l’ok per Sanremo

La cantante Laura Pausini torna sul palco di Sanremo, questa volta come coconduttrice. Dopo aver sempre detto di no, questa volta si è lasciata convincere e accetta l’incarico. La sua voce e la sua presenza attirano l’attenzione, e lei stessa ammette di essere emozionata, anche se non troppo agitata. È un ritorno atteso, che potrebbe portare una ventata di freschezza al festival.

Laura Pausini, la prima volta da coconduttrice a Sanremo. «Sono emozionata ma non così agitata». Aveva detto che non l'avrebbe mai fatto. «E l'ho pensato fino alla scorsa primavera. Poi mi ha chiamato Carlo Conti, ci siamo incontrati a Roma, mi ha trasmesso tranquillità. Allora ho subito chiamato Pippo Baudo». E lui? «Mi ha detto: che cosa stai aspettando? Sei fiorita, è il tuo momento». Lo è davvero? «Voglio essere al fianco di Conti, non fare la protagonista. Dopo 33 anni di carriera forse sono pronta a questo ruolo, anche se non ci sarà manco il gobbo a proteggermi». Laura Pausini parla in una sala all'Armani Hotel in centro a Milano, tesa quanto basta visto che presenta un nuovo disco (Io canto 2), domani canta all'inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina, il 13 incontrerà il presidente della Repubblica con tutto il cast di Sanremo, poi sarà la «cocò» principale di fianco a Conti in tutte le serate del Festival e a fine marzo partirà la sua undicesima tournèe mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

