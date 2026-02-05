Hassan, cittadino italiano con un leggero accento straniero e la pelle scura, si trova spesso a fare i conti con la burocrazia. Per lui, e per molti altri, serve più mediazione per navigare tra le pratiche e ottenere i servizi di cui ha bisogno. La sua esperienza mostra quanto le procedure possano essere complicate e quanto sia importante trovare soluzioni più semplici e chiare.

Hassan è a tutti gli effetti un cittadino italiano, solo con un vaghissimo accento stranieri, la pelle appena scura, l’amore per il cibo speziato. Vive da 35 in Italia, a Monte Urano, Hassan Srhir, la moglie è italiana, le due figlie bellissime studiano e sono un insieme di culture, di voglia di sapere e di fare. Da sabato scorso Hassan è titolare di una agenzia multiservizi, a due passi dalla Questura, per abbattere le difficoltà burocratiche, non solo per gli stranieri: "Faccio da interprete per il tribunale da molti anni, per la lingua araba e francese, racconta Hassan, ho avuto modo di capire che c’è bisogno di una mediazione per affrontare la burocrazia italiana, per accedere ai tanti servizi della pubblica amministrazione, per vivere sereni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "C’è bisogno di mediazione per affrontare la burocrazia e accedere ai servizi"

