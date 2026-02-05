CdS – prima il rinnovo di Yildiz e McKennie e poi Spalletti

Questa mattina il Napoli ha annunciato il rinnovo dei contratti di Yildiz e McKennie. La società ha deciso di puntare forte sui due giocatori, rafforzando la rosa in vista delle prossime partite. Poco dopo, si è fatto avanti anche Spalletti, con l’obiettivo di continuare a guidare la squadra. La società sembra decisa a mantenere questa linea, cercando stabilità e continuità.

2026-02-05 08:58:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: Non c'è altra strada, direbbe Lucio. Ora si fa la Juve e per realizzare l'opera in senso compiuto, mettendo in discesa il piano del futuro, bisogna cominciare dagli juventini. Ecco perché febbraio diventa un mese chiave attraverso i rinnovi di Yildiz e McKennie, il brand turco della Signora e un'altra trave portante dell'architettura bianconera, per concordare con Spalletti un ciclo pluriennale, coniugando sostenibilità dei conti e risultati. Ecco la vera rivoluzione dell'ex ct dell'Italia, entrato in corsa per sostituire Tudor a fine ottobre.

