CdS – lo voleva anche la Roma

Nei giorni scorsi l’Udinese ha messo nero su bianco l’accordo con l’Hajduk Spalato per Branimir Mlacic. La trattativa era ormai definita e il trasferimento si avvicina. La notizia ha fatto scalpore, anche perché il club friulano sembrava avere più di un’occasione per portare il giocatore, ma ora tutto sembra ormai fatto. La Roma, invece, aveva mostrato interesse, ma alla fine l’Udinese è stata più veloce.

Nei giorni scorsi l'Udinese ha definito l'affare Branimir Mlacic con l'Hajduk Spalato. Il difensore croato era ad un passo dall'Inter, ma come raccontato ha scelto la società friulana per avere maggiore continuità. Per lui, infatti, era fondamentale avere maggiore spazio per proseguire il percorso di crescita. Anche la Roma si era interessata al ragazzo. Da quanto trapela, il difensore piace molto al ds Ricky Massara, ma l'interesse dei giallorossi non si è mai trasformato in una proposta concreta.

