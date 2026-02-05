Cava che cambia | la storica lavanderia Caputo abbassa la saracinesca

Questa mattina, a Cava de' Tirreni, è stata ufficialmente annunciata la chiusura della lavanderia Caputo, un’attività storica del paese. I titolari hanno affisso un avviso sulla vetrina e l’hanno condiviso sui social, lasciando i clienti e i passanti sorpresi. La lavanderia, che da anni serviva la comunità, smette di lavorare, lasciando un vuoto nel quartiere.

La Macelleria Valloni di Castano Primo chiude definitivamente, dopo oltre 75 anni di attività.

Oggi, lunedì 29 dicembre 2025, Il Pane di Tina Beretta chiude definitivamente le sue porte a Como.

