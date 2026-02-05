Catanzaro | Giunta approva bilancio previsioni 2026-2028

Da ameve.eu 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale di Catanzaro ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Ora il documento passerà al voto del Consiglio, che si riunirà a metà febbraio. La scadenza ufficiale è il 28 febbraio, e l’obiettivo è rispettarla senza intoppi.

**Catanzaro, la Giunta adotta il bilancio di previsione triennale 2026-2028. L’approvazione andrà a finire al Consiglio comunale, che dovrà riunirsi intorno a metà febbraio per garantire l’adempimento della scadenza prevista per il 28 febbraio.** Raffaele Nisticò, presidente della Giunta comunale di Catanzaro, ha firmato la delibera n. 6926, che riguarda il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. L’atto, espresso con un atto ufficiale del 5 febbraio, si inserisce in una procedura che ha già visto l’adozione del Documento unico di programmazione (DUP), anch’esso in attesa di essere approvato dal Consiglio comunale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Catanzaro Giunta

Giunta Comune Napoli approva bilancio previsione 2026-2028

Chieti, la giunta approva lo schema del bilancio 2026-2028: “Pronti per l’esame del Consiglio”

La giunta comunale di Chieti ha approvato lo schema del bilancio di previsione per il periodo 2026-2028, segnando un passo importante nell’ordinaria amministrazione della città.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Catanzaro Giunta

Argomenti discussi: Giunta comunale di Catanzaro approva impianto di cremazione nel cimitero urbano; Macrostruttura comunale, giunta approva rivisitazione per razionalizzare risorse e competenze; Strade, scuole e sicurezza: via libera al Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028; Mendicino, il Tar di Catanzaro respinge il ricorso sullo scioglimento · CosenzaChannel.it.

catanzaro giunta approva bilancioCatanzaro, la Giunta adotta il bilancio di previsione 2026/2028Insieme al Documento unico di programmazione deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il 28 febbraio ... catanzaroinforma.it

catanzaro giunta approva bilancioMacrostruttura comunale, giunta approva rivisitazione per razionalizzare risorse e competenzeLa Giunta comunale, nell’ultima riunione, ha approvato una revisione della macrostruttura dell’Ente per adeguare l’organizzazione amministrativa alle ... catanzaroinforma.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.