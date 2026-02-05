Catanzaro | Giunta approva bilancio previsioni 2026-2028

La Giunta comunale di Catanzaro ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Ora il documento passerà al voto del Consiglio, che si riunirà a metà febbraio. La scadenza ufficiale è il 28 febbraio, e l’obiettivo è rispettarla senza intoppi.

**Catanzaro, la Giunta adotta il bilancio di previsione triennale 2026-2028. L'approvazione andrà a finire al Consiglio comunale, che dovrà riunirsi intorno a metà febbraio per garantire l'adempimento della scadenza prevista per il 28 febbraio.** Raffaele Nisticò, presidente della Giunta comunale di Catanzaro, ha firmato la delibera n. 6926, che riguarda il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. L'atto, espresso con un atto ufficiale del 5 febbraio, si inserisce in una procedura che ha già visto l'adozione del Documento unico di programmazione (DUP), anch'esso in attesa di essere approvato dal Consiglio comunale.

