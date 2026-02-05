Castrovilli si impegna per nuovo allenatore | Sono pronto per la prossima fase
Gaetano Castrovilli si è presentato oggi alla sua prima seduta con il nuovo club. Il centrocampista, reduce dalla vittoria a Wembley con la nazionale, ha confermato di essere pronto a dare il massimo per questa fase della sua carriera. Ha detto chiaramente di voler mettersi subito a disposizione del nuovo allenatore e di essere motivato a fare bene. I tifosi sono curiosi di vedere come si inserirà nel nuovo sistema e se riuscirà a ritrovare la forma migliore.
Gaetano Castrovilli, il centrocampista che ha scalato Wembley per vincere la Coppa d'Europa, è entrato in Cesena. Il suo arrivo è stato annunciato con una conferenza stampa al termine della notte di Wembley, e subito dopo ha cominciato a parlare di una nuova sfida. L'attesa è crescente per il suo primo impegno ufficiale in Serie B, e l'ex giocatore inglese, dopo anni difficili, è pronto a dare il via a una nuova fase. Nel cuore della notte di Wembley, la Coppa Europea era stata vinta, e la sua squadra, il team dell'Italia, aveva guidato la storia. Ma per i tanti che hanno seguito la sua avventura, l'epoca dell'Italia è passata.
