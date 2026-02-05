Gaetano Castrovilli si è presentato oggi alla sua prima seduta con il nuovo club. Il centrocampista, reduce dalla vittoria a Wembley con la nazionale, ha confermato di essere pronto a dare il massimo per questa fase della sua carriera. Ha detto chiaramente di voler mettersi subito a disposizione del nuovo allenatore e di essere motivato a fare bene. I tifosi sono curiosi di vedere come si inserirà nel nuovo sistema e se riuscirà a ritrovare la forma migliore.

**Gaetano Castrovilli, il centrocampista che ha scalato Wembley per vincere la Coppa d’Europa, è entrato in Cesena. Il suo arrivo è stato annunciato con una conferenza stampa al termine della notte di Wembley, e subito dopo ha cominciato a parlare di una nuova sfida. L’attesa è crescente per il suo primo impegno ufficiale in Serie B, e l’ex giocatore inglese, dopo anni difficili, è pronto a dare il via a una nuova fase.** Nel cuore della notte di Wembley, la Coppa Europea era stata vinta, e la sua squadra, il team dell’Italia, aveva guidato la storia. Ma per i tanti che hanno seguito la sua avventura, l’epoca dell’Italia è passata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castrovilli si impegna per nuovo allenatore: “Sono pronto per la prossima fase

Approfondimenti su Castrovilli Cesena

Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia la nascita di un nuovo soggetto politico, il MAC.

Dalla notte di Wembley al Manuzzi, il Cesena annuncia l’arrivo di un nuovo giocatore.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Castrovilli Cesena

Castrovilli si affida al Cesena: Serie B? Serve il coraggio di mettersi in discussioneL'ex centrocampista della Fiorentina e campione di Europa con la Nazionale è stato presentato ufficialmente dal club romagnolo ... gianlucadimarzio.com

Calciomercato Cesena, Annunciato Castrovilli: 5 mesi più opzione di rinnovo per l’ex nazionale azzurro facebook