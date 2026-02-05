Castorri | Provvedimenti del Comune vanno nella direzione di migliorare la fruibilità e la sosta in centro

Il Comune ha annunciato nuovi provvedimenti per migliorare la fruibilità e la sosta in centro. L’assessore Castorri spiega che l’obiettivo è rendere più semplice muoversi e parcheggiare nelle aree più trafficate, sperando di alleggerire la congestione. Intanto, si continua a lavorare su misure che possano favorire la mobilità e rendere le strade più accessibili a tutti.

"Il nuovo disciplinare Ztl, approvato a gennaio 2025, aumenta la possibilità di sosta per chi risiede in centro attraverso il ridimensionamento della Lista Bianca precedentemente utilizzata in modo molto esteso" CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Vive a Cesena il tifoso dell'Inter che ha scagliato il petardo contro il portiere della Cremonese. Ha perso tre dita Petardo contro Audero, il 40enne sotto accusa ha la mano gravemente lesionata. Trasferte vietate ai tifosi dell'Inter Partiti i lavori per la nuova rotatoria all'incrocio: "Opera fortemente voluta dal quartiere, 'snellirà' la circolazione"🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Castorri Comune

L'articolo analizza le recenti posizioni di Draghi, Meloni e Trump nei confronti dell'Unione Europea, evidenziando come condividano approcci simili.

Arezzo informa che, in occasione dei festeggiamenti di Capodanno, sono previste modifiche alla sosta e alla circolazione nella zona alta del centro storico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Castorri Comune

Cesena e il caso della frana di via Stornite, l’assessore Castorri: Dire che il Comune denuncia per lite temeraria è allarmismo mediaticoNel dibattito cittadino continua a tenere banco il caso della frana di via Stornite a Borello e della diatriba in corso tra i residenti e il Comune. corriereromagna.it

’Cuore’ blindato, replica di Castorri: I pilomat non sono una gabbia, rendono sicure le strade pedonaliL’assessore interviene sui criticati dissuasori che saranno posti ai varchi: In azione solo nel week-end contro le auto senza permesso. Più stalli per i residenti e visitatori indirizzati ai parchegg ... msn.com