Castiglion Fiorentino conferimento esterno delle pratiche edilizie dell’archivio di deposito

Questa mattina, il Comune di Castiglion Fiorentino ha annunciato che le pratiche edilizie dell’archivio di deposito saranno affidate a una società esterna, Archivi S. L’obiettivo è rendere più rapido e preciso l’accesso agli atti per i cittadini e gli uffici comunali. La decisione arriva in un momento in cui l’amministrazione cerca di migliorare i servizi e snellire le procedure burocratiche.

Al fine di ottemperare e garantire un servizio di accesso agli atti più celere e preciso, l'amministrazione comunale ha stabilito di affidare alla Società Archivi S.p.A le pratiche edilizie relative al periodo 2002-20. All'indomani del conferimento esterno delle pratiche edilizie dell'archivio di deposito, quindi, si comunica che il ritiro delle pratiche avverrà nei giorni 17 e 18 febbraio 2026, pertanto il conferimento delle pratiche comporterà la necessaria chiusura temporanea del servizio di accesso nel periodo compreso tra il 10 febbraio ed il 9 marzo 2026. Il Comune di Castiglion Fiorentino ha il proprio Archivio di deposito del settore edilizia privata presso la sede del Palazzo Comunale ed ha già affidato le pratiche edilizie dal 1954 al 2001 in outsourcing, ossia ad un sistema di archiviazione automatizzata dei documenti in originale, alla Società Archivi S.

