Castel Volturno accoltella la ex e poi tenta di uccidersi | arrestato 33enne

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Castel Volturno dopo aver colpito con un coltello l’ex compagna. La donna è stata ferita e trasportata in ospedale, mentre l’uomo ha tentato di togliersi la vita. La vicenda è avvenuta nel pomeriggio e ha scosso la comunità locale. Ora l’uomo si trova in custodia, mentre le forze dell’ordine indagano sui motivi dell’aggressione.

Tentato femminicidio a Castel Volturno: un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato la ex compagna. La giovane è ricoverata ma fuori pericolo. Un uomo di 33 anni, residente in provincia di Napoli, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato femminicidio ai danni della sua ex compagna. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri a Castel Volturno, in provincia di Caserta. La vittima, una giovane 24enne, è stata colpita più volte con un coltello da cucina ed è stata trasportata in codice rosso al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Qui è stata sottoposta a un intervento chirurgico: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

