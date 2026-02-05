Questa mattina, lo sciatore italiano ha fatto segnare il miglior tempo nelle prove di discesa libera sulla pista Stelvio, a pochi giorni dalla gara ufficiale. Si prepara a essere tra i protagonisti di sabato 7 febbraio, quando si disputerà la competizione olimpica.

MILANO-CORTINA. Lo sciatore piemontesebergamasco brilla nei test sulla pista Stelvio, in attesa della gara di sabato 7 febbraio. «Mi piace questa pista». Per la caccia alle medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina bisognerà fare i conti anche con Mattia Casse. Il piemontesebergamasco, che sabato 7 febbraio nella discesa farà il suo esordio assoluto ai Giochi, ha firmato il miglior tempo nella seconda prova cronometrata sulla Stelvio, la mitica pista di Bormio. In 1’52”85 ha preceduto gli altri due azzurri Florian Schieder e Giovanni Franzoni. In un passaggio ha mancato una porta, salto peraltro di fatto ininfluente sul tempo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Casse firma il miglior tempo nelle prove olimpiche di discesa libera

Mattia Casse ha vinto la seconda discesa libera a Bormio, sfiorando il miglior tempo sulla Stelvio.

Paris si piazza secondo in discesa libera a Crans Montana e si dice pronto per le Olimpiadi di Bormio.

