Caso Fondazione | Erogazioni a pioggia È la cassa del Comune E Azione punge Braglia

La polemica tra l’assessore Zanca e il sindaco Braglia non si placa. La questione riguarda le erogazioni di fondi, che vengono definite a pioggia e fin troppo facili. La discussione si accende su chi gestisce realmente le risorse e come si stanno affrontando i problemi della Fondazione. La tensione tra le parti cresce, mentre si susseguono le reazioni sul fronte politico locale.

La diatriba tra l’assessore Paolo Zanca e il sindaco di Palagano e presidente della Provincia Fabio Braglia innesca una serie di ulteriori reazioni nel dibattito sull’ ammanco in Fondazione. Zanca nei giorni scorsi aveva punzecchiato Braglia nella trasmissione di Tv Qui sulle erogazioni della Fondazione alla parrocchia di Palagano. La consigliera comunale sottolinea Maria Grazia Modena che "se la querelle è perché il comune di Palagano abbia avuto troppo fondi (anche rispetto a Polinago) dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, la ritengo sterile e fuorviante. Se invece ci si chiede se i progetti di Palagano, Polinago e del Comune di Modena e altri, finanziati dalla Fondazione rientrassero tutti nel dettato statutario che recita di perseguire ’esclusivamente scopi di utilità e solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, sociale, culturale, scientifico, umano, etico e civile’ allora sì, è giusto discutere e verificare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il sindaco di Palagano, Fabio Braglia, si scaglia contro l’assessore Paolo Zanca.

Il Comune di Modena avvia il progetto di riqualificazione dell’illuminazione dello stadio ’Braglia’.

