Donald Trump si infuria con una giornalista durante un’intervista, accusandola di non sorridere mai e di volerla mettere in difficoltà. La scena si è svolta in modo acceso, con il presidente che ha risposto con toni duri, criticando la giornalista per il suo atteggiamento e le sue domande. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media, che ora si chiedono cosa ci sia dietro questa reazione così nervosa.

“Sei la giornalista peggiore. La conosco da dieci anni e non l’ho mai vista sorridere e vuole sapere perché non sorride? Perché non dice la verità. Cnn è disonesta e dovrebbe vergognarsi di lei”. Donald Trump ha attaccato duramente la giornalista di Cnn Kaitlan Collins nel corso della firma nello Studio Ovale del provvedimento per finanziare il governo e mettere fine allo shutdown. Collins aveva detto a Trump che molte donne vittime di Jeffrey Epstein sono rimaste insoddisfatte per la poca trasparenza nella pubblicazione dei file, soprattutto perché intere interviste sono state oscurate. In un primo momento il presidente Usa ha risposto che “è meglio se passiamo ad altro, al Paese queste cose non interessano, parliamo d’altro, come l’assistenza sanitaria”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Epstein? Le domande della giornalista mettono in difficoltà Trump e lui la attacca: “Non sorridi mai” – Video

