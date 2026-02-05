Caso Conselice | modulo modificato dopo l’incontro con il giornalista da rifissare

A Conselice, nel Ravennate, un incontro tra un giornalista e gli studenti si è interrotto bruscamente. La causa è un modulo che conteneva una clausola contestata. Dopo la prima fase, il modulo è stato modificato e ora si cerca di fissare una nuova data per riprendere il confronto. La scuola vuole chiarire le cose e trovare un modo per non fermare il dialogo.

**Caso Conselice, il modulo modificato: l’incontro con il giornalista da rifissare** A Conselice, nel cuore della provincia di Ravenna, un incontro tra un giornalista e gli studenti è stato interrotto a causa di un modulo in cui era prevista una clausola controversa. Il Consiglio d’istituto della scuola media ha deciso di modificare il documento dopo l’esperienza negativa di Donato Ungaro, che si era rifiutato di firmare un modulo con cui la dirigente avrebbe potuto interrompere l’incontro «senza necessità di motivazione». L’episodio, avvenuto il 31 gennaio 2026, ha innescato una serie di discussioni sull’interazione tra scuola, informazione e libertà di espressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Conselice: modulo modificato dopo l’incontro con il giornalista da rifissare Approfondimenti su Caso Conselice Caso Conselice, modulo modificato. E incontro col giornalista da rifissare La scuola di Conselice ha modificato il modulo per l’ingresso degli studenti, dopo le polemiche di questi giorni. Incontro con il giornalista antimafia annullato, scoppia il caso politico. Croatti (M5S): "Presentata un'interrogazione al ministero" L’incontro con il giornalista antimafia Donato Ungaro è stato cancellato all’ultimo minuto, scatenando un putiferio politico. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Caso Conselice Argomenti discussi: Caso Conselice, modulo modificato. E incontro col giornalista da rifissare; Caso Conselice modulo modificato E incontro col giornalista da rifissare. Caso Conselice, modulo modificato. E incontro col giornalista da rifissareIl Consiglio d’istituto della media si è riunito d’urgenza lunedì dopo l’incontro saltato con Donato Ungaro. Pippo Giordano, testimone della lotta a Cosa Nostra, racconta di un precedente personale ne ... msn.com Il caso Paolo Fabbri, a Conselice la presentazione del libro dedicato al partigiano medaglia d’oroVenerdì 17 ottobre alle 20.45, l’auditorium Nerio Cocchi all’interno del Palazzo Comunale di Conselice ospiterà la presentazione del libro Il caso Paolo Fabbri – Il sacrificio della missione ... ravennanotizie.it Conselice. Forniture gonfiate, buco da 200mila euro: otto indagati per il caso Unigrà facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.