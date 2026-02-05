Caso Audero lo striscione della Curva Nord | Vicinanza e rispetto

La Curva Nord dell’Inter si schiera pubblicamente. Dopo il ferimento di Emil Audero, colpito da un petardo durante la partita contro la Cremonese, il gruppo di tifosi ha esposto uno striscione con le parole “Vicinanza e rispetto”. La reazione dei supporter arriva pochi giorni dopo l’incidente che ha scosso tutto lo stadio e ha portato a una presa di posizione ufficiale.

Il direttivo della Curva Nord dell’Inter prende posizione ufficialmente dopo il ferimento di Emil Audero, colpito dal lancio di un petardo durante la sfida contro la Cremonese. Attraverso i propri canali social, Nino Ciccarelli, leader storico della fazione Viking, ha diffuso l’immagine di uno striscione inequivocabile: “Vicinanza e rispetto per Emil Audero”. Il gesto punta a isolare l’episodio di violenza avvenuto allo stadio Zini, rimarcando una netta linea di demarcazione tra il tifo organizzato e l’autore del gesto. Già nelle ore immediatamente successive al fatto, lo stesso Ciccarelli aveva provveduto a chiarire la posizione della propria sigla, smentendo le ricostruzioni iniziali che legavano il tifoso fermato dalle autorità ai Viking.🔗 Leggi su Forzainter.eu

Approfondimenti su Audero Cremonese

La polizia ha arrestato un giovane di 19 anni, tifoso degli ultras dell’Inter, coinvolto nell’incidente di domenica a Cremona.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Audero Cremonese

Argomenti discussi: Chi è il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo a Audero: ha perso alcune dita. Ora è in ospedale, poi verrà arrestato; Audero, episodio non senza conseguenze: cosa rischia l’Inter. Dalla protesta contro Oaktree…; Vive a Cesena il tifoso dell'Inter che ha scagliato il petardo contro il portiere della Cremonese. Ha perso tre dita; Cremonese-Inter, chi è il tifoso che ha tirato un petardo contro Audero: ferito alla mano, è piantonato all'ospedale.

Caso Audero, la decisione UFFICIALE sull’Inter: Fatti graviQualche istante fa sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice sportivo sulla 23esima giornata di Serie A. L’attesa era tutta per il ‘caso’ Audero, nel secondo tempo di Cremonese-Inter stordito ... calciomercato.it

Inter-Torino, dalla Curva uno striscione per Audero: Vicinanza e rispettoDopo quanto accaduto a Cremona, i tifosi del Secondo anello verde hanno mandato il loro messaggio al portiere della Cremonese ... msn.com

Caso Audero, 50.000 euro di multa e e diffida all'Inter facebook

Il Giudice Sportivo ha sanzionato l’ #Inter con una multa da 50mila euro e una diffida specifica dopo il lancio della bomba carta ad #Audero. In caso di recidiva, rischio di una o più gare con la curva chiusa. Stop. x.com