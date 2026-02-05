Casello A14 | bretelle dislocate rallentano traffico dopo intervento stradale

Dopo un intervento stradale, le bretelle di uscita e ingresso del casello A14 sono rimaste dislocate, creando disagi e rallentamenti nel traffico. Molti automobilisti si sono trovati bloccati o a dover cambiare percorso all’ultimo minuto, con code che si sono formate subito dopo il cantiere. La situazione sta creando disorientamento tra chi percorre l’autostrada, rendendo necessarie modifiche temporanee alla viabilità.

**Lead dell'articolo** È un'esperienza comune per molti automobilisti che si avventurano su un'autostrada con un itinerario lungo l'A14: si entra o si esce da un casello, e si trova improvvisamente un punto della strada che sembra aver perso il suo senso. A Termoli, in provincia di Benevento, al confine tra Campania e Molise, la situazione è andata oltre il semplice disagio quotidiano. Nel breve tratto di strada che collega l'uscita del casello A14 con la viabilità verso Foggia, un manto stradale è rimasto in stato di degrado, con bretelle dissestate e superfici non idonee per la circolazione normale.

