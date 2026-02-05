Case a rischio nel Messinese scatta l’evacuazione per cinque nuclei familiari

Il sindaco di San Filippo del Mela ha ordinato l’evacuazione di cinque famiglie che vivono in via Europa, tra il civico 32 e il 38. La decisione è stata presa dopo aver valutato che le case sono a rischio. Le persone coinvolte sono state invitate a lasciare le abitazioni subito e a trovare un riparo temporaneo. La zona è stata messa sotto sorveglianza, mentre i tecnici valutano i danni e le eventuali misure da attuare per mettere in sicurezza l’area. Le autorità hanno assicurato che seguiranno aggiorn

Ordinanza del sindaco a San Filippo del Mela. Un provvedimento urgente ha imposto l'interdizione delle abitazioni di via Europa, dal civico 32 al 38, nel comune di San Filippo del Mela, in provincia di Messina. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Gianni Pino a seguito di un potenziale rischio di crollo, con conseguente evacuazione di cinque famiglie residenti nella zona interessata. Misura precauzionale, nessuna frana in atto. Il primo cittadino ha chiarito che non si tratta di un'emergenza causata da una frana in corso, come avvenuto recentemente in altre aree della Sicilia.

