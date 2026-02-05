Edoardo Prati, un giovane di 20 anni, fa il suo debutto a teatro con uno spettacolo che ha come tema centrale l’amore. Dopo aver iniziato la sua avventura sul web, ora si presenta sul palcoscenico con una volontà chiara: raccontare emozioni e sentimenti, portando in scena un lavoro che nasce dalla sua esigenza di comunicare ciò che prova.

Dal web al palcoscenico. A soli vent’anni Edoardo Prati debutta in teatro con una precisa necessità: parlare d’amore. Sabato 7 febbraio, alle 21, La Città del Teatro di Cascina ospita " Cantami d’amore ", il primo spettacolo teatrale di Edoardo Prati, giovane divulgatore e autore classe 2004 che ha conquistato il pubblico di tutte le generazioni grazie alla sua capacità di rendere vivi e attuali i grandi classici della letteratura. Scritto da Edoardo Prati, Manuela Mazzocchi ed Enrico Zaccheo, con la regia di Enrico Zaccheo, ‘Cantami d’amore’ nasce dall’urgenza di raccontare la vita attraverso le parole che, nei secoli, poeti, scrittori e musicisti hanno scelto per parlare del sentimento più universale e contraddittorio di tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cascina "Cantami d’amore"

Approfondimenti su Cascina Cantami d’amore

Il 7 febbraio, La Città del Teatro di Cascina ospiterà

Edoardo Prati torna sul palco con il suo spettacolo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Stagione teatrale 25 26

Ultime notizie su Cascina Cantami d’amore

Argomenti discussi: Cascina Cantami d’amore; Cantami d’amore; Cantami d’amore con Edoardo Prati al Teatro Politeama.

Cascina Cantami d’amoreDal web al palcoscenico. A soli vent’anni Edoardo Prati debutta in teatro con una precisa necessità: parlare d’amore. Sabato 7 febbraio, alle 21, La Città del Teatro di Cascina ospita Cantami d’amor ... lanazione.it

Cantami d’amore al Politeama. Con Prati, la cultura su Tik TokDomani il monologo del giovane influencer con 6 milioni di followers sui social: è un viaggio tra musica e letteratura con le parole dei poeti. Spettacolo per le superiori, ma aperto a tutti. lanazione.it

Informatore. . In questa intervista Edoardo Prati ci guida nel dietro le quinte del suo spettacolo, fra giovani, letteratura e frasi d’amore. L’appuntamento è a teatro con il suo spettacolo “Cantami D’Amore” il 5 febbraio a Pontassieve (Teatro Cinema Italia) e il 7 fe facebook