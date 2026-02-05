La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, si scaglia contro il governo, accusandolo di voler accelerare gli sfratti senza offrire soluzioni alternative. In una dichiarazione, Schlein afferma che questa misura mette troppo peso sui sindaci, lasciando loro il compito di trovare vie d’uscita. La politica si prepara a una battaglia su un tema delicato che coinvolge molte famiglie.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "C'è una misura" del governo "che punta a velocizzare gli sfratti senza preoccuparsi di fornire qualsiasi alternativa, scaricando sui sindaci l'onere di costruire queste alternative. Chiedo alla destra di fermarsi. Riflettiamo insieme su quali siano le risposte da dare alla società. I bisogni delle persone non si dividono a compartimenti stagni". Lo dice Elly Schlein alla conferenza sulla casa al Nazareno. "Martellatori e martellatrici". Capezzone su Il Tempo di giovedì 5 febbraio Razza Dominante - Crimini e psiche. La prima puntata del podcast: il caso Raso 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Casa: Schlein, 'destra vuole velocizzare sfratti, si fermi'

Approfondimenti su Casa Schlein

In un intervento deciso, Schlein invita a unire le forze per cambiare il panorama politico italiano.

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, chiede al governo di fermarsi con i cantieri del Ponte sullo Stretto e di utilizzare le risorse per aiutare i cittadini e mettere in sicurezza il territorio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Casa Schlein

Argomenti discussi: Riformisti fuori e dentro il Pd, che cosa sta succedendo; Referendum, schiaffo ai fuorisede: la destra boccia il voto per chi vive lontano da casa; Renzi e Vannacci, quegli incontri segreti per azzoppare Giorgia Meloni (e neutralizzare Elly Schlein). La smentita dei due e la replica del Corriere; Da Tolkien a Pasolini, tra Schlein e Meloni si apre il fronte culturale.

Casa: Schlein, 'destra vuole velocizzare sfratti, si fermi'Roma, 5 feb. (Adnkronos) - C'è una misura del governo che punta a velocizzare gli sfratti senza preoccuparsi di fornire qualsiasi alternativa, scaricando sui sindaci l'onere di costruire queste ... iltempo.it

Meloni spacca il Campo largo sulla sicurezza: propone il patto. Conte apre, Schlein noMeloni accelera sul Dl che vuole portare nel Cdm di meroledì e chiede alle opposizione di firmare una risoluzione sui fatti di Torino. Nel decreto tutela penale estesa e fermo preventivo. Il Pd va nel ... ilfoglio.it

La premier chiama la Casa Bianca e invita a evitare l’escalation. Schlein: «Serviva più nettezza» #Italia facebook

Ma si offendiamo tutti Poi non vi lamentate.. "Oggi è arrivata una nota di Casa Pound, dei neofascisti, che dicono che votano sì e lo slogan è 'falli piangere, votare sì'. Quindi mi sembra che quelli che votano sì non siano, diciamo, ben accompagnati". Lo dice Ell x.com