Casa | Braga ' piano governo non partirà lavoriamo a proposta con altre opposizioni'

Il governo ha deciso di fermare il Piano casa. Nessun progetto pronto, nessuna visione chiara. Il ministro Braga annuncia che non ci sarà partire del piano, e che i lavori proseguono solo con altre opposizioni per trovare una proposta condivisa.

Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Il Piano casa del governo non partirà, non c'è un progetto, non c'è una visione". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga nel suo intervento alla conferenza nazionale 'La Casa è un diritto. Le proposte del Pd, le bugie del governo, le novità dall'Europa' in corso al Nazareno. "Noi stiamo lavorando su una proposta, in una discussione su un provvedimento incardinato alla Camera dei deputati insieme ad altre opposizioni, per tradurre le nostre proposte, per finanziare davvero la dotazione dell'edilizia residenziale pubblica -ha spiegato Braga-. Non ci auguriamo di trovare attenzione del governo, ma siamo convinti che vadano sfidati sul terreno della concretezza rispetto agli annunci di questi anni".

