Carnevali | L’Inter è la più forte del campionato Daremo del nostro meglio per fare un altro scherzetto

Carnevali dice che l’Inter è la squadra più forte del campionato e promette di fare del suo meglio per sorprendere ancora. Ha rilasciato queste parole in un’intervista a Tuttosport, parlando della squadra di Cristian Chivu e delle sue ambizioni.

Inter News 24 Carnevali ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, nella quale ha detto la sua sull’Inter di Cristian Chivu. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. I neroverdi saranno la prossima avversaria in campionato dell’Inter di Cristian Chivu. Queste le sue parole: INTER LA PIU’ FORTE – «L’Inter per me è la squadra più forte del campionato e ci attende una partita difficilissima, però proveremo a metterli in difficoltà. Non dovremo sbagliare nulla per 90 minuti per cercare di fermarli. Sappiamo che l’Inter è stra-favorita, ma ce la giochiamo e vedremo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, dice che l’Inter parte favorita nella partita di domenica.

