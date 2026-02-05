Carnevali | L’Inter è la più forte del campionato Daremo del nostro meglio per fare un altro scherzetto
Carnevali dice che l’Inter è la squadra più forte del campionato e promette di fare del suo meglio per sorprendere ancora. Ha rilasciato queste parole in un’intervista a Tuttosport, parlando della squadra di Cristian Chivu e delle sue ambizioni.
Inter News 24 Carnevali ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, nella quale ha detto la sua sull’Inter di Cristian Chivu. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. I neroverdi saranno la prossima avversaria in campionato dell’Inter di Cristian Chivu. Queste le sue parole: INTER LA PIU’ FORTE – «L’Inter per me è la squadra più forte del campionato e ci attende una partita difficilissima, però proveremo a metterli in difficoltà. Non dovremo sbagliare nulla per 90 minuti per cercare di fermarli. Sappiamo che l’Inter è stra-favorita, ma ce la giochiamo e vedremo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Trevisani ribalta il dibattito sulle reali forze del campionato: «L’Inter è molto più forte dell’anno scorso. Quanti punti deve fare?»
Carnevali: “Inter strafavorita, ma proveremo lo scherzetto”
Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, dice che l’Inter parte favorita nella partita di domenica.
