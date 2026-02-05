Carnevale veronese | torna la grande sfilata del Venerdì Gnocolar

Il Carnevale di Verona torna a far ballare la città con la grande sfilata del

Il Venerdì Gnocolar 2026, appuntamento simbolo del Carnevale veronese, è in programma per venerdì 13 febbraio. L’organizzazione dell’evento, tra i più attesi della tradizione cittadina, sarà curata quest’anno dal Comitato Festa della Renga. L’edizione 2026 si annuncia particolare già dal tracciato della sfilata, che sarà completamente rinnovato. Il percorso, secondo quanto annunciato dal Comune di Verona, è stato infatti ripensato per adattarsi alle esigenze organizzative legate alle cerimonie delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, introducendo una configurazione inedita rispetto al passato.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Carnevale Veronese

Il Carnevale veronese si prepara a vivere un 2026 ricco di eventi, con un calendario che si estende per otto mesi in tutta la provincia.

A Fiumicino, il Carnevale AMare ritorna con la sua 36ª edizione, offrendo due domeniche di eventi e una sfilata tradizionale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Carnevale Veronese

Argomenti discussi: DOMENICA 1 FEBBRAIO PERCORSI MODIFICATI PER SFILATE DI CARNEVALE; Carnevale del Veneto a Casale di Scodosia 2026; Sfilata del Gran Carnevale di Montorio – 07 febbraio 2026; Carnevale 2026: quando inizia e quando finisce, gli eventi in programma.

Carnevale veronese: torna la grande sfilata del Venerdì GnocolarIl Venerdì Gnocolar 2026, appuntamento simbolo del Carnevale veronese, è in programma per venerdì 13 febbraio. L’organizzazione dell’evento, tra i più attesi della tradizione cittadina, sarà curata ... veronasera.it

Carnevale di Verona, non sarà il solito comitato a gestire la sfilata del Venardi GnocolarIl carnevale veronese si farà e così pure la sfilata del Venardi Gnocolar, il 13 febbraio. Sarà una festa aperta, sicura e partecipata, la cui organizzazione viene affidata al Comitato benefico Festa ... rainews.it

Il Venerdì Gnocolar (13 febbraio) si avvicina con 20 carri confermati. È questo l'ultimo dato disponibile sulle adesioni alla festa più tormentata degli ultimi anni. Intanto proseguono senza sosta le consultazioni tra i comitati. Se molti sono pronti a sfilare per non facebook