Carnevale in Edenlandia | dal 7 febbraio parte Mascotte Village

Sabato 7 febbraio Edenlandia apre le sue porte per il Carnevale con Mascotte Village. L’evento si svolgerà anche domenica 8, sempre a partire dalle 10 del mattino. I bambini e le famiglie potranno divertirsi tra mascotte, giochi e colori, in un’atmosfera di festa che durerà tutto il weekend.

Mascotte Village è il Carnevale di Edenlandia che partirà sabato 7 e domenica 8 febbraio dalle ore 10. Il festival carnevalesco si ripeterà nel weekend del 14 e 15 febbraio e nell’ultimo giorno di Carnevale, martedì 17 febbraio. Mascotte Village non terminerà a Carnevale ma proseguirà anche nei weekend del 21 e 22 febbraio e del 28 febbraio e 1 marzo. Con l’acquisto, anche online, della Mappa del Villaggio, grandi e piccini potranno accedere a quattro attrazioni (il trenino, la casa delle beffe, il castello di lord Shelton e il maniero fantasma) da vivere assieme alle mascotte ed assistere allo spettacolo “Pulcinella e la borsa maledetta" per la regia di Benedetta Valanzano.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Edenlandia Carnevale

Dal 7 al 17 febbraio, Ikea di Ancona organizza una serie di eventi gratuiti dedicati ai bambini per celebrare il Carnevale.

Il Carnevale 2026 si terrà dal 12 al 17 febbraio, coprendo il periodo da Giovedì Grasso alle Ceneri.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Edenlandia Carnevale

Argomenti discussi: EVENTO - Mascotte Village è il Carnevale di Edenlandia, il programma e le novità.

Carnevale ad Edenlandia: dal 7 febbraio parte Mascotte VillageIl 7 e 8 febbraio, in occasione del carnevale, ad Edenlandia parte il Mascotte Village. Il festival si ripeterà anche nel weekend del 14 e 15 Febbraio e ... ilmattino.it

Carnevale in Edenlandia: dal 7 febbraio parte Mascotte VillageMascotte Village è il Carnevale di Edenlandia che partirà sabato 7 e domenica 8 febbraio dalle ore 10. Il festival carnevalesco si ripeterà nel weekend del 14 e 15 febbraio e nell’ultimo giorno di Car ... napolitoday.it

IL CARNEVALE PIÙ GRANDE CHE EDENLANDIA ABBIA MAI OSPITATO È QUI. Mascotte Village non è un evento da guardare. È un’esperienza da vivere, esplorare e completare Con la Mappa del Villaggio (8€) entri nel cuore del Carnevale e sblocc facebook