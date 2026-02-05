Carnevale di Paternopoli 2026 | il programma

Questa mattina gli organizzatori hanno annunciato il programma ufficiale del Carnevale di Paternopoli 2026. La festa, che si tiene ogni anno in Irpinia, si prepara a portare un mix di colori, musica e tradizioni nelle strade del paese. Sono in arrivo sfilate di carri allegorici, maschere e eventi per grandi e bambini. La comunità aspetta con entusiasmo questa nuova edizione, pronta a vivere giorni di allegria e festa.

Tutto è pronto per il Carnevale di Paternopoli 2026, una delle manifestazioni più attese dell'Irpinia, che promette di regalare emozioni, colori e tradizioni al pubblico di tutte le età. L'edizione di quest'anno si preannuncia ancora più spettacolare, con un programma ricco di eventi

