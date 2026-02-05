Carnevale all’Ikea | il calendario degli appuntamenti allo store di Pisa

Ikea di Pisa apre le porte ai bambini con il Carnevale. Dal 7 al 17 febbraio, lo store organizza una serie di attività pensate per i più piccoli. Ci saranno laboratori creativi, sfilate in maschera, cacce al tesoro e un incontro speciale con l’orso Fabler. Tutti gli appuntamenti sono pensati per far divertire i bambini e coinvolgere le famiglie in questa festa.

Pisa, 4 febbraio 2026 – In occasione del Carnevale, Ikea festeggia con i suoi visitatori più piccoli, promuovendo diverse attività a loro dedicate: da sabato 7 febbraio a martedì 17 febbraio nel negozio Ikea di Pisa saranno organizzati laboratori, sfilate in maschera, cacce al tesoro e un incontro speciale con l'orso Fabler che coinvolgerà i bambini durante tutti gli appuntamenti.. Calendario degli appuntamenti Sabato 14 febbraio martedì 17 febbraio. "Vieni a trovarci in Maschera & Carnival parade": una grande festa per tutti i bambini che si presenteranno in maschera in negozio e che avranno la possibilità di mostrare il proprio personaggio in una sfilata a tema.

