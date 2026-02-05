Carnevale al castello | la leggenda della corona d’oro di Nerone torna a vivere nei colori del tradizionale spettacolo

Il carnevale al castello riprende vita con uno spettacolo che racconta la leggenda della corona d’oro di Nerone. Per un pomeriggio, i bambini tra i 4 e gli 11 anni possono immergersi in una storia antica, rivisitata tra colori e tradizione. Una giornata di festa che riporta in scena un racconto che sembra vivere di nuovo, tra giochi e atmosfere fiabesche.

Un pomeriggio di carnevale, un'esperienza unica per bambini di 4 a 11 anni, e una storia antica che sembra vivere di nuovo: la leggenda della Corona d'Oro di Nerone. È l'iniziativa "Carnevale al Castello" che, nel castello di Madrignano, a Spezia, presenta un laboratorio ludico-creativo ispirato alla tradizione mitica del corona sepolcro. Sabato 7 febbraio, alle 15.30, il Castello Malaspina ospiterà la storia del regno imperiale, raccontata attraverso il racconto e l'attivazione creativa, per far vivere ai più piccoli il mito della corona d'oro, nascosta tra i corredi funerari della Necropoli di Genicciola.

