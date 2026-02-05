Carnevale 2026 | a Scauri la 33° edizione

A Scauri torna il Carnevale, giunto alla sua 33ª edizione. L’evento si conferma uno dei più attesi del litorale pontino, attirando ogni anno numerosi spettatori e appassionati. La festa si svolgerà come di consueto con sfilate, carri allegorici e tanta allegria lungo le strade della città.

Giunge alla sua 33° edizione il Carnevale di Scauri uno degli eventi invernali più attesi del litorale pontino.Domenica 15 febbraio a partire dalle ore 11.00 l’intero percorso pedonale di Scauri sarà addobbato a festa e accoglierà grandi e piccini mascherati che vorranno divertirsi insieme e.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Il Carnevale di Scauri si avvicina, con i preparativi in corso e l’evento principale previsto per domenica 15 febbraio sul lungomare.

ULTIMO GIORNO PER PARTECIPARE Assegnazione contributi di partecipazione per i Gruppi Mascherati (“Carnevale a Scauri” – 33a edizione, 15 febbraio 2026) • € 300,00 PER I GRUPPI MASCHERATI COMPOSTI DA ALMENO 15 PERSONE FIN facebook