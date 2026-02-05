Carnevale 2026 | a Scauri la 33° edizione
A Scauri torna il Carnevale, giunto alla sua 33ª edizione. L’evento si conferma uno dei più attesi del litorale pontino, attirando ogni anno numerosi spettatori e appassionati. La festa si svolgerà come di consueto con sfilate, carri allegorici e tanta allegria lungo le strade della città.
Giunge alla sua 33° edizione il Carnevale di Scauri uno degli eventi invernali più attesi del litorale pontino.Domenica 15 febbraio a partire dalle ore 11.00 l’intero percorso pedonale di Scauri sarà addobbato a festa e accoglierà grandi e piccini mascherati che vorranno divertirsi insieme e.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Carnevale di Scauri, fervono i preparativi. Il 15 febbraio l'evento clou sul lungomare
Il Carnevale di Scauri si avvicina, con i preparativi in corso e l’evento principale previsto per domenica 15 febbraio sul lungomare.
Carnevale Viareggio 2026: edizione più spettacolare di sempre
Il Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina e si preannuncia come la festa più spettacolare di sempre.
Carnevale di Viareggio 2026, ecco i carri in anteprima
Argomenti discussi: Carnevale 2026, le date che colorano il Lazio con coriandoli, balli in maschera e carri allegorici; Dieci carri allegorici per il Carnevale 2026 nel Golfo di Gaeta; Pantelleria Capitale del Mare 2026, intervista al Sindaco Fabrizio D’Ancona.
Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma: tutte le sfilate, le date e gli eventi da non perdereDai Carnevali storici alle feste di quartiere, il Lazio offre un calendario ricchissimo capace di unire tradizione, spettacolo e spirito di comunità. Un’occasione perfetta per scoprire borghi, città e ... funweek.it
Carnevale 2026, le date che colorano il Lazio con coriandoli, balli in maschera e carri allegoriciDa Civita Castellana a Ronciglione, le sfilate che fanno storia Nel Lazio il Carnevale non è solo una festa, ma un rito collettivo che ogni anno riporta le pi ... etrurianews.it
ULTIMO GIORNO PER PARTECIPARE Assegnazione contributi di partecipazione per i Gruppi Mascherati (“Carnevale a Scauri” – 33a edizione, 15 febbraio 2026) • € 300,00 PER I GRUPPI MASCHERATI COMPOSTI DA ALMENO 15 PERSONE FIN facebook
