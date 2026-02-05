L’Italia di pallanuoto femminile si consola con il quarto posto agli Europei, ma la delusione è palpabile. Carlo Silipo si dice insoddisfatto dell’approccio della squadra, che avrebbe dovuto puntare a mantenere il risultato basso invece di rischiare di più. “Dovevamo tenere il risultato basso”, ha detto il ct, evidenziando che forse un atteggiamento più conservativo avrebbe portato a risultati diversi. La squadra si scontra con il rammarico di aver mancato il podio, ma Silipo insiste: “Bisogna avere l’ambizione di vincere

Non può mancare un po’ di delusione in casa Italia al termine della finale per il bronzo degli Europei di pallanuoto al femminile. Le azzurre sono state battute nettamente dalla Grecia, con il risultato di 15-8, in un match che non ha lasciato spazio a una buona prestazione da parte della squadra tricolore. Il commento del ct Carlo Silipo sul match: “Si doveva far meglio, la squadra ha dei valori nelle gambe e nella testa. Ancora un approccio sbagliato ci ha penalizzato. La voglia di voler tirare troppo spesso e troppo in fretta ci ha scoperto nelle loro ripartenze. A difesa schierata riuscivamo a contrastarle. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlo Silipo: “Approccio sbagliato, dovevamo tenere il risultato basso. Bisogna avere l’ambizione di vincere”

Dopo la sconfitta in semifinale, Carlo Silipo non nasconde il suo disappunto.

L’Italia di pallanuoto femminile apre la seconda fase degli Europei 2026 con una sconfitta pesante.

