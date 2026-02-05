Carlo Conti su De Martino il nodo Sanremo | servono ore di volo

Carlo Conti torna a parlare di Sanremo e fa chiarezza sul futuro del festival. In un’intervista, spiega che non sarà lui a condurre l’evento il prossimo anno. Conti dice che servono ore di volo per arrivare a Sanremo, ma questa volta il suo ruolo sarà diverso. La decisione di non partecipare come conduttore sembra definitiva, lasciando spazio a nuove voci per la prossima edizione.

Carlo Conti rimette ordine nel dibattito su Sanremo e sul futuro della conduzione: il prossimo anno, chiarisce, non sarà lui a guidare il Festival. Dopo giorni di battute, retroscena e ipotesi su chi potrebbe raccoglierne l'eredità, il conduttore ribadisce un concetto che suona come definitivo: il passaggio di testimone è ormai tracciato. Nei giorni scorsi Conti aveva giocato con l'identikit del successore, evocando qualcuno "più giovane, aitante e belloccio". Una frase che molti avevano letto come un assist, se non un'investitura indiretta, per Stefano De Martino, anche perché circola l'idea di un contratto con opzione proprio per Sanremo 2027.

Carlo Conti rompe il silenzio su Stefano De Martino e Sanremo.

