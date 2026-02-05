Carlo Conti rivela i due no della sua carriera | Festival e Mediaset

Carlo Conti svela i due grandi “no” della sua carriera. In un momento intimo con Paola Perego, il conduttore ha ammesso di aver rifiutato due opportunità importanti: il Festival di Sanremo e Mediaset. Due scelte che, ora, racconta, hanno segnato il suo percorso.

Carlo Conti, protagonista di una carriera ormai ventennale nel mondo della televisione, ha confessato al suo amico e collaboratore Paola Perego, in un episodio particolarmente intenso e personale, di aver espresso due soli «no» significativi durante la propria vita professionale. Il primo fu rifiutato al Festival di Sanremo, il secondo fu un «no» a una proposta di Mediaset. Le due decisioni, fatte con il cuore e la mente in bilico tra il rischio e il vantaggio, hanno plasmato il corso della sua carriera, che è andata avanti senza mai abdicare a una visione critica del suo lavoro. I due no, come si è reso conto in un momento di introspezione, furono il riflesso della sua capacità di scegliere, di andare contro il flusso, in un settore dove la smania di crescere e di ottenere sempre più è l’elemento dominante.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

