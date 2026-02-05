Carlo Conti | I no della mia carriera? Due uno al Festival e l’altro a Mediaset

Carlo Conti rivela di aver detto solo due ‘no’ nella sua carriera: uno al Festival di Sanremo e l’altro a Mediaset. Lo ha detto lui stesso ospite del podcast di Paola Perego, spiegando come ha scelto con cura le occasioni da lasciar passare.

(Adnkronos) – Sono stati due i grandi ‘no’ detti da Carlo Conti nella sua carriera. Lo confessa lo stesso conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ospite della nuova puntata del Podcast di Paola Perego ‘Poteva andare Peggio’. Il primo riguardò proprio la kermesse canora: “Mi chiamarono per condurre un’edizione del Festival di Sanremo ma non mi sentivo pronto e quindi dissi ‘no, grazie, se dovesse capitare tra qualche anno’. Non mi sentivo ancora pronto di prendere in mano un transatlantico del genere. Quando dopo, anni dopo, 5, 7, 10 dopo, non ricordo bene, me l’hanno richiesto nel 2015, mi sentivo pronto di poter affrontare questa avventura, soprattutto la parte della direzione artistica perché Sanremo non è condurlo, ma tutto quello che c’è prima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Approfondimenti su Carlo Conti

Due rinunce eccellenti scuotono l’attesa per Sanremo 2026, creando scompiglio tra le fila degli organizzatori e ponendo nuove sfide a Carlo Conti.

Tra circa un mese si aprirà ufficialmente la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi in Italia.

Ultime notizie su Carlo Conti

Argomenti discussi: Carlo Conti rompe un tabù e va a Verissimo: cosa può esserci dietro questa mossa; Sanremo, Carlo Conti verso l’addio: Il mio successore? Non manca il talento, ma serve il know how; Antonella Clerici mi ha fatto sposare, Carlo Conti a Verissimo. E su Sanremo...; Carlo Conti: Devo tutto a mia mamma. Non ho mai potuto dire la parola babbo. Ora le mio priorità sono Francesca e Matteo.

Carlo Conti: I no della mia carriera? Due, uno al Festival e l'altro a MediasetNel podcast di Paola Perego racconta la sua carriera, il rapporto con Pippo Baudo e svela qualche curiosità sulla sua vita di ogni giorno ... adnkronos.com

Per la prima volta i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica Mattarella: lo annuncia commosso Carlo Conti – IL VIDEOCarlo Conti annuncia commosso: Il 13 febbraio io, Laura Pausini e tutti i Big saremo al Quirinale. È una grande emozione ... ilfattoquotidiano.it

Sono giornate piene per Laura Pausini, che in avvicinamento al Festival di Sanremo, dove sarà conduttrice al fianco del padrone di casa Carlo Conti, passa dal Tapiro che le consegna «Striscia la notizia» stasera, come strascico delle polemiche sviluppatesi c facebook

"Sono 15 anni che mi chiedono di presentare il Festival e ho sempre detto di no - ha raccontato la cantante - Ma Carlo Conti è un uomo molto speciale, chemi ha trasmesso una calma e una tranquillità che prima non avevo mai sentito". x.com