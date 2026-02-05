Fabio Caressa ha speso parole di apprezzamento per Weston McKennie, definendolo un giocatore che cambia il ritmo della squadra. Il giornalista ha spiegato che la sua presenza è fondamentale per il modo di giocare di Spalletti e per la compattezza della Juventus. La squadra si affida sempre di più alle sue qualità in campo.

Il noto giornalista e telecronista, Fabio Caressa, ha tessuto le lodi di Weston McKennie, sottolineando la sua importanza nella Juve di Spalletti. Sul suo canale YouTube, Fabio Caressa ha tessuto le lodi di Weston McKennie, sottolineando la resilienza del centrocampista texano. Il telecronista ha evidenziato come l’ex Schalke 04, spesso oggetto di critiche o considerato inizialmente un esubero al rientro dai prestiti, riesca puntualmente a sovvertire le gerarchie, diventando imprescindibile per ogni allenatore che siede sulla panchina della Juventus. Secondo l’analisi del giornalista, il classe 1998 è diventato un perno fondamentale anche per Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caressa esalta McKennie: «Fa cambiare il passo della squadra! Ecco perché è fondamentale per Spalletti»

Approfondimenti su Juventus News24

Juventus e Weston McKennie continuano a consolidare il proprio rapporto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Juventus News24

Caressa: Vi spiego perché McKennie è fondamentale per SpallettiFabio Caressa, aul suo canale YouTube, ha parlato del rendimento di Weston McKennie: Fa cambiare il passo della squadra. McKennie sono quei giocatori di cui ogni tanto si ... tuttojuve.com

Fabio Caressa esalta il terzino dell’Inter Federico Dimarco “Qualcuno si indigna se si fanno dei paralleli tra lui e Roberto Carlos. Roberto Carlos è stato tra i laterali più forti di tutti i tempi, quindi è normale che qualcuno possa pensare: “Cosa stai dicendo”. I facebook