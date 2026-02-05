Carenza di medici il punto di Primo Intervento di Torremaggiore resta con un solo medico | Assurdo

Da oggi il Punto di Primo Intervento di Torremaggiore funziona con un solo medico. La situazione preoccupa i cittadini e le associazioni locali, che denunciano da tempo la carenza di personale. Il Comitato Salute dell’Alto Tavoliere ha scritto all’Assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, chiedendo interventi immediati per reclutare medici in modo straordinario. La mancanza di professionisti mette a rischio l’assistenza e la sicurezza delle persone che si rivolgono al punto di emergenza.

Da oggi, giovedì 5 febbraio, il Punto di Primo Intervento di Torremaggiore resta con un solo medico. Lo denuncia il Comitato Salute dell’Alto Tavoliere della Puglia che, ha inviato una pec all’Assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, per chiedere reclutamenti straordinari di medici.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

A Torremaggiore, il Punto di Primo Intervento continua a affrontare criticità a causa della carenza di medici.

