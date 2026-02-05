Carcano audizione in Regione | L' azienda non è in crisi c' è volontà di rilancio

La Carcano ha chiarito di non essere in crisi e di avere intenzioni di rilancio. Durante l’audizione in Regione Lombardia, giovedì 5 febbraio, i rappresentanti dell’azienda hanno confermato che ci sono progetti concreti di investimento e sviluppo. Nessun allarme, solo volontà di ripartire.

Audizione in Regione Lombardia: la proprietà rassicura su investimenti e occupazione. Piazza: "Serve chiarezza sulle garanzie per tutti i siti produttivi". Fragomeli: "Dobbiamo vigilare, nessuna risposta concreta". Proposta di tavolo ministeriale sul piano industriale "La Carcano non è in crisi e c'è una concreta volontà di investimento e di rilancio dell'azienda". È quanto emerso dall'audizione che si è svolta giovedì 5 febbraio davanti alla quarta commissione attività produttive, istruzione, formazione e occupazione della Regione Lombardia sulla situazione della Carcano Antonio spa.

