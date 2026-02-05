Carbone tecnico Primavera | I miei ragazzi sono pazzi proprio da Pazza Inter

L’Inter Primavera riparte con una vittoria convincente contro il Colonia nei sedicesimi di finale di Youth League. I giovani nerazzurri hanno mostrato grinta e talento, superando gli avversari con un gioco deciso e senza paura. Il tecnico Carbone commenta con entusiasmo, dicendo che i suoi ragazzi sono “pazzi, proprio da Pazza Inter”. Ora l’obiettivo è continuare a sognare in questa competizione.

Carbone. L’ Inter Primavera continua a stupire in Youth League: i giovani nerazzurri hanno superato il Colonia nei sedicesimi di finale, dimostrando di avere carattere e qualità. Benito Carbone, tecnico della squadra, ha voluto sottolineare come la vittoria vada oltre il semplice risultato, rappresentando una crescita importante per tutto il gruppo. “ Questa vittoria lascia consapevolezza, questa squadra continua a crescere come vogliamo e speriamo noi, per fare sempre il bene dei ragazzi “, ha dichiarato il tecnico. Secondo Carbone, l’aspetto più importante della sfida è stata la personalità mostrata dai ragazzi: “ Al di là del risultato e del passaggio del turno, quello che interessava a tutti e soprattutto a me è il fatto che siano venuti davanti a 50.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La partita tra Juventus e Inter Primavera si è conclusa con un risultato di 2-0 a favore dei bianconeri.

