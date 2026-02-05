Carabinieri in Olbia | tre persone denunciate durante i controlli sul territorio

Durante i controlli portati avanti dai Carabinieri di Olbia, tre persone sono state denunciate. Gli agenti hanno trovato e sequestrato strumenti illegali che le persone portavano con sé. I controlli sono stati intensificati per garantire la sicurezza nel territorio.

**Olbia, i Carabinieri intensificano i controlli e denunciano tre persone per detenzione e porto illegale di strumenti atti ad offendere** Nel corso di una serie di controlli effettuati sul territorio comunale, i Carabinieri del reparto territoriale di Olbia hanno denunciato tre persone per detenzione e porto illegale di strumenti atti ad offendere. L’operazione, condotta in pieno periodo invernale, ha visto l’intervento di unità operative che hanno intensificato le verifiche stradali con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. I militari hanno rinvenuto in tre diversi episodi coltelli, dispositivi a impulsi elettrici, e un minorenne in possesso di un coltello vietato, tutti elementi che hanno portato a denunce ufficiali.🔗 Leggi su Ameve.eu

I Carabinieri di Anzio e Nettuno hanno effettuato un controllo straordinario del territorio, denunciando cinque persone per rissa, tra cui tre donne.

I Carabinieri di Colleferro hanno effettuato controlli approfonditi durante il mercato settimanale, identificando e verificando numerosi soggetti.

