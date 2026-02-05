Carabinieri arrestano sorvegliato speciale sulla Domitiana

I Carabinieri di Castel Volturno hanno arrestato un 32enne di Giugliano in Campania, già noto alle forze dell’ordine, mercoledì sera. L’uomo era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel suo Comune, ma è stato trovato fuori posto e portato in caserma. La serata si è conclusa con il suo arresto.

Durante un servizio di pattugliamento in via Domitiana, i militari hanno proceduto al controllo dell'uomo, che dichiarava di essere sprovvisto di documenti di riconoscimento. Successivamente, un riscontro nelle banche dati delle Forze di Polizia ha permesso di accertare che l'uomo era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per il reato di stalking nei confronti della sua ex compagna. L'arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Durante un controllo notturno, i Carabinieri sono stati aggrediti e minacciati dal sorvegliato speciale e dal fratello.

L'arresto di un 48enne a Mugnano ha portato al sequestro di 14 chili di droga.

