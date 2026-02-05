Capotreno ucciso a Bologna il killer Jelenic faccia a faccia col pm I genitori di Ambro | Come mai ha scelto lui? Deve dircelo

Marin Jelenic è arrivato in Procura a Bologna alle 15.10. Il 36enne croato, l’unico sospettato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, ha incontrato il pm Michele Martorelli per un primo interrogatorio. I genitori di Ambrosio si sono presentati in tribunale, chiedendo spiegazioni sulla scelta di Jelenic come colpevole e vogliono sapere perché è stato lui a essere implicato. La polizia continua le indagini per chiarire il motivo dell’aggressione e il coinvolgimento dell’indagato.

Bologna, 5 febbraio 2026 – Marin Jelenic è arrivato in Procura alle 15.10. Il 36enne croato, unico indagato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, di Anzola dell'Emilia, sarà interrogato nel pomeriggio dal pm Michele Martorelli. L’omicidio un mese fa. Proprio oggi è trascorso un mese dal delitto consumato in stazione, sul viottolo dell'area parcheggio riservata ai dipendenti ferroviari, mentre Ambrosio stava andando a incontrare un amico. Jelenic ha seguito Ambrosio per undici minuti, poi una sola coltellata, alle spalle, data con estrema violenza, che gli è stata fatale. La cattura a Desenzano dopo la fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

