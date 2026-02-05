Capodanno cinese tra le decorazioni per l’anno del Cavallo di fuoco spunta il volto di Draco Malfoy Il motivo? È un gioco di parole

Durante i festeggiamenti del Capodanno cinese 2026, tra le decorazioni spicca il volto di Draco Malfoy. Il personaggio di Harry Potter è stato scelto come simbolo dell’anno del Cavallo di fuoco, in un gioco di parole che ha attirato l’attenzione di molti. La sua presenza tra le luci e le lanterne ha sorpreso e divertito i partecipanti, che hanno scattato foto e commentato l’originale scelta.

Draco Malfoy è il protagonista del Capodanno cinese 2026. Il personaggio della saga di Harry Potter è diventato l'icona dell'ingresso nell'anno del Cavallo di fuoco. Il motivo? Una somiglianza linguistica tra il suo cognome e l'espressione che si usa in Cina per augurare buon anno. La traduzione di Malfoy in cinese è "M?'?rfú". Nel paese asiatico i nomi stranieri vengono tradotti con caratteri che ne riproducono il suono. In questo caso, il cognome del personaggio è stato reso con le parole "M?", che significa "cavallo", e "Fú", l'espressione che si utilizza per augurare buona fortuna. Così, il cognome Malfoy diventa "Cavallo della fortuna".

