Capodanno cinese tra le decorazioni per l’anno del Cavallo di fuoco spunta il volto di Draco Malfoy Il motivo? È un gioco di parole
Durante i festeggiamenti del Capodanno cinese 2026, tra le decorazioni spicca il volto di Draco Malfoy. Il personaggio di Harry Potter è stato scelto come simbolo dell’anno del Cavallo di fuoco, in un gioco di parole che ha attirato l’attenzione di molti. La sua presenza tra le luci e le lanterne ha sorpreso e divertito i partecipanti, che hanno scattato foto e commentato l’originale scelta.
Draco Malfoy è il protagonista del Capodanno cinese 2026. Il personaggio della saga di Harry Potter è diventato l’icona dell’ingresso nell’anno del Cavallo di fuoco. Il motivo? Una somiglianza linguistica tra il suo cognome e l’espressione che si usa in Cina per augurare buon anno. La traduzione di Malfoy in cinese è “M?’?rfú”. Nel paese asiatico i nomi stranieri vengono tradotti con caratteri che ne riproducono il suono. In questo caso, il cognome del personaggio è stato reso con le parole “M?”, che significa “cavallo”, e “Fú”, l’espressione che si utilizza per augurare buona fortuna. Così, il cognome Malfoy diventa “Cavallo della fortuna”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Capodanno Cinese
Spunta Draco Malfoy tra le decorazioni per il Capodanno lunare in Cina: perché è diventato un simbolo portafortuna
Durante le celebrazioni del Capodanno lunare in Cina, le decorazioni si sono arricchite di un’immagine insolita: Draco Malfoy, il personaggio di Harry Potter.
Il mago Draco Malfoy adottato come simbolo del Capodanno cinese in alcune celebrazioni asiatiche
A Shanghai e Guangzhou, tra i festeggiamenti per il Capodanno lunare cinese, compare un’icona inaspettata: il volto di Draco Malfoy.
Ultime notizie su Capodanno Cinese
