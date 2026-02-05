Cape Town mayor considers running for leader of key South African coalition partner

Il sindaco di Cape Town, Geordin Hill-Lewis, ha dichiarato di pensarci seriamente: potrebbe candidarsi alla guida della Democratic Alliance, il principale partito di opposizione in Sud Africa. La sua decisione arriva in un momento di tensione tra i membri del partito, mentre si avvicinano le elezioni locali e nazionali. Hill-Lewis ha spiegato di voler portare una voce fresca e diversa, ma ancora non ha annunciato ufficialmente la sua candidatura. La sua mossa potrebbe cambiare gli equilibri politici nel paese.

Current DA leader John Steenhuisen announced on Wednesday that he would not seek re-election at a party leadership contest in April, prompting speculation about who will take over. Political analysts consider Hill-Lewis, who has served as mayor of Cape Town since 2021, a favourite for . "After John Steenhuisen's announcement yesterday, I have been approached by many party members to stand for the position of Federal Leader," Hill-Lewis wrote in a statement posted on X. Hill-Lewis said he would only confirm whether he would run for the DA leadership later this month, in line with internal party rules on when public campaigning can start.

